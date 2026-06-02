Bakan Bak, A Milli Takım’ı Dünya Kupası yolculuğuna uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Takımı’nı ABD’ye uğurladı.

İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla ABD’ye hareket eden millileri yolcu eden Bakan Bak, futbolculara başarı dileyerek, "İnşallah yolun sonu final olur." dedi.

D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki son maçında 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de BC Place Vancouver Stadı’nda Avustralya karşısına çıkacak.