A Milli Kadın Futbol Takımı’nda hedef: 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte konuşan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, basın mensuplarının desteğinin takım üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Buraya gelerek bize çok ciddi motivasyon veriyorsunuz." dedi.

Ay-yıldızlı ekibin eleme sürecinde ortaya koyduğu mücadelenin kadın futbolu açısından önemli bir döneme karşılık geldiğini belirten Kıragası, şu açıklamalarda bulundu:

"Sene başında 'Bu sene bizim performansımızı ortaya koyacağımız sene.' demiştik. Dediğimiz gibi oldu. Orta ve üst klasman Avrupa ülkeleriyle başa baş mücadele ettiğimiz ve karşılığını aldığımız, kadın futbolu adına çok önemli bir kırılma anını atlattığımız bir eşiği yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Erkek millileri dün buradan uğurladık. Giden konvoyu görmek bizi duygulandırdı ama aynı zamanda motivasyon kaynağı oldu. Umarım önümüzdeki sene biz de Brezilya'ya aynı şekilde gideriz. Bunun için son dakikaya kadar mücadele vereceğiz."

“Pendik Stadı'nda hiç maç kaybetmedik”

Kuzey İrlanda karşılaşmasının oynanacağı Pendik Stadı’nda daha önce mağlubiyet yaşamadıklarını hatırlatan Kıragası, rakibin fiziksel gücüne ve deplasmandaki ilk maçta alınan galibiyete işaret ederek, şöyle devam etti:

"Pendik Stadı'nda hiç maç kaybetmedik. Çok seviyoruz, Pendik yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Kuzey İrlanda'yı ilk maçta deplasmanda 1-0 yendik. Fiziksel olarak bizden üstün olan, yurt dışında oyuncular oynatan, bizim üst sıramızda olan bir takım. Aynı kazanma tutkusuyla sahaya çıkacağız. İstediğimiz çevresel faktörleri tutturduk. Orada kış ayında çim olmayan sahada oynadık. Şimdi taraftarımız önünde oynayacağız."

"Biz çok hayal kuran bir takımız"

Kadronun gelişimi ve takımın gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıragası, "Biz çok hayal kuran bir takımız. 'Bu kadroyla yapabildiğimiz en iyisi yapacağız.' dedik. Bundan sonrakiler bu kadronun yaptıklarını geçmeye çalışacak. Kadın futbolunun cefasını çekip sefasını yeni yeni sürmeye başlayan bir kadro var. Çok istekliyiz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Bu bizim için hala bir geçiş dönemi. Umarım şans yanımızda olur. Kuzey İrlanda'dan alacağımız 1 puan bile play-off'u garantilememiz gibi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim 1 oğlum var ama bir sürü kızım var"

Oyuncularıyla kurduğu uzun soluklu bağa da değinen Kıragası, takım içindeki güven, saygı ve aidiyet duygusunun kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık abladan ziyade biraz anne oldum. Çok gurur duyuyorum. Birçok oyuncumla çok uzun zamandır beraberiz. Federasyonda 16 sene oldu. İlişkimiz çok farklı, oyuncularımla aramızda karşılıklı muhteşem bir saygı var. Bu kadar erkek egemen bir dünyada kadın olarak ayaklarının üstünde durup 'Ben bu işi yapabilirim' diyorlar. O yüzden büyük saygım var ama sevgim sonsuz. Her zaman söylüyorum benim 1 oğlum var ama bir sürü kızım var. Anne-kız ya da abla-kardeş rolüyle devam ediyoruz ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum."