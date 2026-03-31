A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası vizesi için Kosova deplasmanında

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver’ın yöneteceği maçın normal süresinin berabere bitmesi durumunda 15’er dakikalık iki uzatma devresine, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

24 yıllık hasret son bulabilir

En son 2002 yılında dünya üçüncüsü olduğu turnuvaya katılan ay-yıldızlılar, 24 yıllık aranın ardından yeniden dünya sahnesine çıkmayı hedefliyor. Yarı finalde Romanya'yı 1-0 geçerek finale yükselen milliler, daha önce 3 kez karşılaştığı rakibini her maçta mağlup etmeyi başarmıştı. Milliler bu süreçte 12 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.