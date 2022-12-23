Soylu'dan CHP'ye Semra Güzel tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik dün Mecliste yapılan oylama konusunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"HDPKK'nın kontrolüne girmiş bir CHP. Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis'te görevinin devam etmesi için oy kullandı. Devlete kara para, uyuşturucu, kimyasal silah iftiraları at, sonra da teröristlere sahip çık. Yazıklar olsun."