Şoför fenalaştı, polisin dikkati kazayı önledi!

Olay, 2 gün önce Karaman'da Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. Polis memuru Hüseyin Ala, trafik uygulaması sırasında uygulama noktasına yaklaşan bir dolmuşun yol ortasında durduğunu fark etti.

Bir süre sonra direksiyon başındaki sürücünün fenalaştığını gören trafik polisi, müdahalede bulunarak arkadan gelen araçların kazaya karışmasını engelledi.

O anlar ise cadde üzerinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Fenalaşan dolmuş sürücüsü daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra taburcu edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İşte kahraman bir trafik polisimiz daha.

Karaman İli Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Hüseyin Ala’nın dikkati sayesinde bir kaza engellendi.

Trafik uygulaması yapan polis memurumuz, minibüs şoförünün fenalaştığını farkederek hızla müdahalede bulundu ve olası bir kazayı önlendi.

Polis memurumuz Hüseyin Ala’yı arayıp dikkati ve inisiyatif alarak yaptığı müdahaleden dolayı tebrik ettim.

Direksiyon başında fenalaşan sürücümüze de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

İyi ki varsınız."