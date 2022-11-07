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Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi! Ölüler ve yaralılar var!

Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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