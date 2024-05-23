Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!
Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferlerde aksama yaşandı. Şişli-Mecidiyeköy istasyonundaki intihar girişimi dolayısıyla metro seferleri bir süre askıya alındı.
Şişli-Mecidiyeköy istasyonundaki intihar girişimi dolayısıyla metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.
Bu arada, olay sırasında metro araçlarında bulunan yolcuların ray kenarlarından yürüyerek istasyonlara ulaştığı öğrenildi.
Yorumlar