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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi!

Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferlerde aksama yaşandı. Şişli-Mecidiyeköy istasyonundaki intihar girişimi dolayısıyla metro seferleri bir süre askıya alındı.

Şişli-Mecidiyeköy istasyonundaki intihar girişimi dolayısıyla metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.

Bu arada, olay sırasında metro araçlarında bulunan yolcuların ray kenarlarından yürüyerek istasyonlara ulaştığı öğrenildi.

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