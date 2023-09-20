Siber alemde operasyon; 27 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, düzenlenen operasyona İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı’nın da destek verdiğini belirten Yerlikaya şu bilgileri aktardı:

“14 İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde; İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”