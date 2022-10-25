Sarsılmaz'ın yeni vizyonu robot silah sistemi "SARBOT"

Sarsılmaz, İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı'nda 2023 vizyonu çerçevesinde geliştirdiği yeni ürünlerini tanıttı.

Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın ortak şirketi TR Mekatronik ile birlikte üretilen ve dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebilen döner namlulu, taretli top sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış gücüne büyük katkı sağlayacak.

Fuarda ayrıca Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfekleri sektör profesyonelleri buluşturan Sarsılmaz, yeni teknolojik silahı SARBOT ile dünyanın öncü markaları arasındaki yerini alıyor. Fuarda tanıtımı yapılan silahlı robot SARBOT, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

İstanbul Fuar Merkezi 7'nci Salon 7B-06A numaralı Sarsılmaz standında, yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturan Sarsılmaz, Havada, Karada ve Denizde sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibreden silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip.

Savunma sanayi sektörünün oyuncuları fuarda piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalardan oluşan ürünlerini sergiliyor.

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ihtiyacı olan her kalibre silahı üretebilecek kabiliyete sahibiz." ifadesini kullandı.

Ürettikleri konseptleri, Sarsılmaz'ın 2023 vizyonuyla, yeni robotik altyapılarla güçlendirdiklerini belirten Özyılmaz, şunları kaydetti:

"Her platformda her amaç için hareket edebilen zorlu arazi koşullarında yürüyebilen ve tehdit unsurlarını yok edebilen robotik silahlar için çalışıyoruz. Sarsılmaz vizyonuyla sizlere SARBOT'u tanıtıyoruz. SARBOT robotik bir silah sistemi olup farklı ölçeklendirilecek kalibrelerle inşallah gelecek yıllarda ordumuzun hizmetine sunulacaktır.

Üzerinde kendine özgü silah sistemiyle tehdit unsurlarını yok edebilecek kabiliyetlere sahip olacak. Buradaki amacımız Sarsılmazın gelecek vizyonunu ifade etmek. Ordumuzun ihtiyaçlarına göre yeni insansız silah sistemlerini, kara platformları içinde böylece geliştirmeye başlamış bulunuyoruz."

Fuar alanında simüle atış deneyimi

Fuara özel olarak hazırlanan Sarsılmaz ayrıca ziyaretçilerine heyecan verici bir deneyim yaşama olanağı da sunuyor. SAHA Expo ziyaretçileri Türkiye'de ilk kez Sarsılmaz silahlarıyla, Sarsılmaz'ın özel açık hava test poligonunun muhteşem simülasyonuyla, üstelik bir fuar alanında ultra gerçekçi atış deneyimi yaşama şansı sunuyor.

Sarsılmaz tarafından SAHA EXPO için özel olarak hazırlanan sistem, Sarsılmaz’ın özel açık hava poligonunun tüm ortam, mesafe ve detay özelliklerinin birebir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturuldu. Ziyaretçiler bu ultra gerçekçi simülasyonda SAR 9 METE tabanca, SAR 109 T makineli tabanca ve SAR 56 piyade tüfeğiyle atış yapabilecek.