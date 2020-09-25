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Sağlık Bakanı Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 il sağlık müdürüyle video konferans görüşmesi yaptı. Toplantıda, salgının seyri ve alınması gereken ek tedbirler görüşüldü.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 11 kentin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptıklarını duyurdu.

Koca, paylaşımında şunları ifade etti:

"Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum'da salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik." 

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