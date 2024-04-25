Fenerbahçe'de Saran dönemi mi başlıyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe'nin Seçimli Genel Kurulu'nda aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğu için adaylığını açıklayan iş insanı Saadettin Saran, başkanlık için en ciddi aday olarak göze çarpıyor.

Peki, milyonlarca Fenerbahçeli'nin, yaşam hikayesini merak ettiği Sadetin Saran kimdir? Sadettin Saran nerelidir? Sadettin Saran hangi şirketin ve markaların sahibidir?

Sadettin Saran kimdir?

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve spor yöneticisi olan Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 ABD (Denver) doğumludur. Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın oğlu olan Sadettin Saran, 4 erkek kardeşin en büyüğüdür.

2 yaşındayken Türkiye'ye gelen Saran, üniversite eğitimi için yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında lisans ve master eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında televizyon yayıncılığı ile ilgilenmeye başlayan Saran, Entertainment and Sports Programming Network adlı, spor yayıncılığı konusunda uzman Amerikan kuruluşunda çalıştı. ABD’de eğitim gördüğü yıllarda Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı’nın kaptanlığını yapan Saran, iki yıl 'En Değerli Sporcu' seçildi.



1984-1985 yıllarında Türkiye’de Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yaptı. Bu dönemde 50 metre serbest yüzme dalında ve Türkiye 25 yaş üstü masterlar rekorunu kırdı. ABD’de okumaya da spor bursuyla giden Saran, ailesinden para almadığı için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı yaptı.

Sadettin Saran, Arkansas’ta Ensco Environmental Services'de çalışmaya başladı. 1988'de Türkiye’ye gelen Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak çalıştı. 1990-1995 yılları arasında ise Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta’nın Ankara temsilciliğinde çalıştı.

ESPN’in Türkiye temsilcisi olarak Türkiye'de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girdi. 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding’in temelini attı. 80li yılların sonunda Türkiye’nin TV sektörü oluşurken yani yeni televizyon kanalları açılırken pazarladığı programları kolayca satabilip, çeşitlendiren Saran, dublaj stüdyolarını kurdu. Sadettin Saran Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım’a destekte bulundu. Futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi olan Sadettin Saran 14 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

Sadettin Saran nerelidir?

1964 ABD doğumlu olan Sadettin Saran 59 yaşındadır. Sadettin Saran’ın babası Özbek Saran, 1935 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sadettin Saran, aslen Kırıkkalelidir. Kırıkkaleliler tarafından sevilen Saran, hemşerileri tarafından da destekleniyor.

Sadettin Saran hangi şirketin ve markanın sahibi?

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’a ait “Saran Medya” Türkiye’de yayınlanan spor yayınlarının yaklaşık %65'inin yayın hakkına sahiptir. Kendi soyadını taşıyan Saran Holding aracılığıyla Türkiye televizyonlarında yayınlanan spor müsabakalarının %50'den fazlasının yayın haklarını elinde bulunduruyor.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları ile Ajanspor internet sitesi ve tuttur.com bahis sitesi de Sadettin Saran'a aittir.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Saran’ın Saran Holding’i İstanbul merkezli holding kuruluşu. 1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm sektörü dahil 5 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir.

Sadettin Saran hangi takımın sahibi?

Sadettin Saran, 2004 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un 4 milyon avro değerinde hissesini satın aldı. Alman kaynaklar, Saran'ın BVB'deki hisselerini yüzde 10'a kadar artırdığını açıkladı. Saran, sarı-siyahlı kulüpte 2005 yılında ortaya çıkan mâlî skandal sonrasında Dortmund taraftarlarından gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.

Sadettin Saran evli mi?

Sadettin Saran, üç evlilik geçirdi. Son evliliği 2017 yılında boşanma ile sona erdi. Fenerbahçe yönetimine girdikten sonra magazin basınının da ilgisini çeken Saran, 2007 ile 2011 yılları arasında Hülya Avşar ile birlikteydi.

Saran’ın Emina Jahoviç ile birlikte olduklarına dair haberler ve fotoğraflar magazin basınında yer aldı. Sadettin Saran'ın, bir dönem film yapımcısı ve yüzücü Tuba Güvelioğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Saran’ın Lal Saran isminde bir kızı vardır.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran hangi açıklamalarda bulundu?

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, TV 100'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda bazı söylemleri izleyiciler ve Fenerbahçeliler tarafından dikkat çekti. İşte Saran’ın dikkat çeken açıklamaları:

"Bu benim hayalimdi çünkü iyi yapacağıma inanıyordum. Hala inanıyorum. O zamanlar aday olamadım, istedim, olamadım. 2 defa ihraç edildim. Bir keresinde, o zamanki başkan, "Hodri meydan" dedi. Ben de yasaklıydım, ihraç edilmiştim, 'Kaldır yasağımı ben varım" dedim. İnsanlar da sanıyor ki, bir türlü çıkmıyor, çıkamadım. 2018'de yasal hakkım vardı. Burada önemli olan başkan olmak değil, önemli olan iyi başkan olmak. Fark yaratan başkan olmak lazım. Bu işin hakkını vermek lazım. 2018'de, o süreçte aday olmadım, oyları bölmenin anlamı yok. Ali Bey büyük bir farkla kazandı. O zaman o yüzden aday olmadım."

Sarı Lacivertli takımın başkan adayı Sadettin Saran, “ Spor Kulübü Olarak başarı var, futbol olarak yok" söylemi ile Fenerbahçe spor kulübünün başarısını vurguladı. Saran bu düşüncelerini şu sözler ile ifade etti:

"Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. Burada futbolda başarı var demek dürüst olmaz. Ama bu başarısızlığı sadece Ali Bey'e bağlamak haksızlık, kötü niyet olur. Bu doğru değil, müthiş bir mücadele var. Müthiş dış etkenler var. Yapılanlar, şeffaflık, diğer branşlar, dünya spor kulübü olarak baktığımda başarı var. Futbolda yok maalesef."

Fenerbahçe’nin şampiyon olamaması ile ilgili olarak; "İstenmiyor bizim şampiyon olmamız. Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyorum. Sivas maçındaki penaltı, penaltı değildi. Trabzon olayı şaka gibi, tarihe geçecek bir olay. Dolayısıyla oyunlar oynandığını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

Çocukluk döneminden itibaren Fenerbahçe’ye gönül veren Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Saran, “Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübü. Bu kadar olimpiyatlara sporcu veren bir kulüp var mı, yok. Hiçbir yerde yok sadece Fenerbahçe'de var, dünyada yok. Fenerbahçe bana çok şey ifade ediyor, ben iyi ki Fenerbahçeliyim, çok gurur duyuyorum kulübümle. Her şey Fenerbahçe için. Biz kenetlenelim, dışarıdaki mikroplara karşı kenetlendiğimizde aşamayacağımız güç yok." diye konuştu.