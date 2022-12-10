Ronaldo'nun gözyaşları! Kariyerinin son Dünya Kupası'na veda etti.

2022 Dünya Kupası’nda Fas, İspanya’nın ardından Portekiz’i de eledi. Belçika’nın olduğu gruptan lider çıkan Afrika temsilcisi, Cristiano Ronaldo’nun gözyaşlarını akıttı.



Dünya Kupası sırasında Manchester United ile sözleşmesi feshedilen Ronaldo, son 16 turundaki İsviçre maçına yedeklerde başlayıp 73. dakikada oyuna dahil olmuştu. Fernando Santos, 37 yaşındaki yıldız oyuncuyu Fas maçında da yedek soyundurdu ve 51. dakikada oyun aldı.

Fas kalesinde etkili olamayan Portekiz'li oyuncuların yanı sıra, yıldız oyuncu Ronaldo'da etkili olamadı. Bitiş düdüğünün ardından Dünya Kupası hayallerine veda eden Ronaldo doğrudan soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.