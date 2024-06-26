Rize'de sağanak sonrası sel!
Rize'de şiddetli sağanak sele yol açtı. Kentin Pazar ilçesinde yollar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintileri meydana geldi
Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.
İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde yer yer su birikintileri oluştu.
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