Putin'den Filistin'e destek!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin arasında yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, çatışma alanının genişlemesiyle sivil kayıpların artacağında endişe duyduklarını açıkladı.

Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının belli bir kısmını askeri güç yardımıyla işgal etti. İsrail kurulurken bir Filistin devletinin kurulmasından da bahsedildi, ama bu hiç yapılmadı." dedi.

Filistin meselesinin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu anladığını belirten Putin, "Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor." şeklinde konuştu.