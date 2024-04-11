Portekiz Katolik Kilisesi cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödeyecek

Portekiz Katolik Kilisesine bağlı piskoposlar, Fatima kentinde toplantı yaptı.

Piskoposlar, din adamları tarafından işlenen istismar olaylarının mağdurlarına tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kiliseden yapılan açıklamada, mağdurların tazminat için haziran-aralık aylarInda başvuru yapabileceği kaydedildi.

Tazminatların, Portekiz Piskoposluk Konferansı tarafından kurulan ve "dayanışma" adıyla toplanan paralardan oluşturulan fon tarafından ödeneceği belirtildi.

Portekiz'de Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon, Şubat 2023'te açıkladığı raporda, 1950'den bu yana en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğu bildirmişti.

Kilise, cinsel istismar vakalarından dolayı özür dilemişti.