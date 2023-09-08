PKK'nın sözde Zagros sorumlusu etkisiz!
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’i etkisiz hâle getirdi.
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