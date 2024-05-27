Pendik'te 4 ayrı konteynerde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ceset 4 ayrı konteynere atılmış

Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı. Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çöp konteynerinin yanına gelen bir kadının da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü görüldü. Mahalle sakini Recep Polat, “Ben mahalleye geldiğimde duydum. Hepsi benim komşum. Hiç olay kavga gürültü olmaz burada. Ama bu nasıl bir olay çözemedim. İnsanın vicdanı el vermiyor. Duydum üzüldüm. Bu insanlık dışı bir şey. Birinde ayak resimlerini gördüm. Biz yolda kediyi ezsek alıp hastaneye götüren insanlarız" dedi.