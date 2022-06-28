AjansHaber.com.tr Gündem Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu'dan açıklamalar
TİSK'ten asgari ücret açıklaması
4 milyon haneye 15 milyar lira destek
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Motorine büyük indirim!
Adana'da PKK/KCK soruşturması! 38 gözaltı!
Bağcılar'da 47 düzensiz göçmen yakalandı