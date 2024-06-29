Özgür Özel'den "winner ceketi" açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen ceketi kendisinin giymesi hakkında konuştu. Özel, "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferlerinde sıkça tercih ettiği mavi kareli ceketi geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de giymişti.
Kamuoyunun "winner ceketi" olarak nitelendirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen o ceket hakkında konuşan Özel, "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var? 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner ceketi. Artık winner biziz." şeklinde konuştu.
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