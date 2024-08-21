Özgür Özel'den "vuruldu" iddialarına röntgenli yanıt!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ev kazasının ardından ayağında çatlak oluşmuş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasını gerçekleştirdiği TBMM'deki özel oturuma katılamamıştı.

Bir gün sonra, Can Atalay için olağanüstü toplanılan TBMM'deki oturuma ayağında özel bir aparatla katılan Özel hakkında sosyal medyada bazı iddialar ortaya çıkmıştı.

Özel, sosyal medyada konuşulan "ayağından vuruldu" iddialarını Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda yalanladı.

İddiaları FETÖ'cülerin dolaşıma soktuğunu belirten Özel, "Herkesin başına gelebilecek bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını takip ettim. Bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum." şeklinde konuştu.

Özel, söz konusu iddiaların son bulması için ayağının röntgen filmini de paylaştı.