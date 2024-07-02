Otomobilinde saldırıya uğrayan sürücü öldü!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan sürücü hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yakup Bozkurt yönetimindeki 01 ATZ 083 plakalı otomobil, Gülbahçesi Mahallesi'nde seyir halindeyken motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan sürücü, saldırganlardan kurtulmak için aracının gazına bastı. Kısa kovalamacanın ardından otomobil, 13324. Sokak'ta park halindeki kamyonete çarptı.
Motosikletten inen şüpheliler, araçta sıkışan Bozkurt'a silahla ateş etti.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.
Şüphelileri arama çalışmaları sürdürülüyor.
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