Çelik'ten Macron'a yanıt: Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gurur

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu" dedi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.

Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir.

Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. “Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı” diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz."