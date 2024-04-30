Netanyahu, tutuklanmamak için Biden'dan yardım istedi!

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki katliamları soykırım ve zorunlu göçe dönüşen İsrail yönetimine karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimalinin olduğu soruşturmayı yakından takip ediyor.

Güney Afrika: "Tutuklama kararı bekliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, basına yaptığı açıklamada, UCM'nin bu hafta içerisinde Netanyahu hakkında bir tutuklama kararı çıkarmasını beklediklerini belirtti.

Magwenya, "Çıkabilecek bir tutuklama kararıyla ilgili olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Uluslararası hukuku korumak, vatandaşların hayatlarını güvence altına almak için kurulmuş kurumların yaptığı her türlü müdahaleyi, bu önlemler alınırken alkışlayacağız." diye konuştu.

Netanyahu, Biden'dan yardım istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kendisi ve diğer üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarma planlarına dair endişeli olduğunu söylediği öğrenildi.

Netanyahu'nun, bunun engellenmesi için Biden’dan yardım istediği iddia edildi.