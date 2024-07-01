Muğla'dan acı haber: Anne ile çocukları hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Suriye uyruklu anne Velide Zaza (35) ile iki oğlu, serinlemek için Bayır Mahallesi'ndeki Kazan Göleti'ne girdi.

Anne ile iki oğlunun suda kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SU ALTI KURTARMA EKİPLERİ GÖLETTEN ÇIKARDI

Anne ile oğulları Muhammed (7) ve Abdulgani'nin (8) cesetleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.