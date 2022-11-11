Mobil bankacılık dolandırıcılığına operasyon!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları kişilere piyasa değerinin üzerinde satış vaadinde bulunan zanlıların, buluştukları mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıktan sonra programı sildikleri belirlendi.

Bunun üzerine Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adreste, 42 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, sim kartlar, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flaş bellekler ve bazı şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler arasında bulunan bir kadın, "Daha yapamadıklarımızı yapacağız." diye bağırdı.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının ve 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.