AjansHaber.com.tr Spor Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığı ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceği belirtildi.

İbrahimovic, geçen sezon 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve Milan'ın kazandığı Serie A şampiyonluğuna attığı 8 gol ile katkı yapmıştı.

Zlatan İbrahimovic, sezonun tamamlanmasının ardından mayıs ayı sonunda sol dizinden operasyon geçirmiş ve yaklaşık 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Milli takım, organizasyonu ikinci tamamladı
Kız Milli Basketbol Takımı, adını finale yazdırdı
Türkiye: 3 - Finlandiya: 2
Milli takım organizasyonu 4'üncü tamamladı
Barcelona, Robert Lewandowski transferini açıkladı
Sırbistan: 1 - Brezilya: 3
Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu