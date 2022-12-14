Mike Tyson ile Kabe'ye giden DJ Khaled gözyaşlarına boğuldu! Sosyal medyada gündem oldular

Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled ile yakın dostu Mike Tyson'la umre için Mekke'ye gitti. İhram kıyafetlerini giyip Kabe'yi tavaf eden ünlü isimlerden DJ Khaled, o esnada duygusal anlar yaşadı. Ünlü DJ, gözyaşlarına hakim olamadı.

''Dünya için dua ettim''

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü DJ paylaşımında: "Mekke'de yürüdüğüm ikinci gün gözlerimden yaşlar aktı; sevinç gözyaşları. Hayatım boyunca Mekke'ye gitmek, dua etmek, Allah'a şükranlarımı sunmak istedim. Dünya için dua ettim. Daha fazla sevgi, daha fazla yaşam, daha fazla huzur, daha fazla hepimiz için neşe daha fazla mutluluk daha fazla sağlık ve koruma diledim! Tanrı en büyüktür! Mike Tyson hayırlı olsun kardeşim."

Malik Abdülaziz

Ünlü boksör Mike Tyson, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı ile birlikte adının karıştığı skandal zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılarak hapse girdiğinde Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı.