MHP Lideri Bahçeli: Akıllarını alırım onların

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, Türkiye Cumhuriyeti devleti hızla akan tarih sürecinde 20123'e kadar uzanacak yeni bir yüzyıla girmiştir. Bugün cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk grup toplantısını heyecan içinde gerçekleştiriyoruz."

"Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Kurtuluş savaşımızın lideri Atatürk ile dava silah ve ülkü arkadaşlarının, bütün kahramanlarımızın kutlu hatıralarını rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Aziz şehitlerimize milli bekanın, milli istiklalin tüm neferlerine cenabı Allah'tan rahmet diliyorum."

"29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. Birinci Meclis binası inşaat halinde bir binaydı, pencereleri camsız, iç sıvası, elektriği yoktu. Gaz lambaları tavandan sarkıtılmıştı. Ali Fuat Paşa'nın seccadesi o çatlağa örtülmüş, mekteplerden sıralar getirilmiş, odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları öğretmen okullarında yatıp kalkıyordu. Meclis tutanakları kese kağıtlarına yazılıyordu. Bu şartlarda yedi düvele boyun eğilmedi ve cumhuriyet doğdu. Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirlenmiştir."

"Türk Milleti Cumhuriyetle bütünleşmiştir"

"Müstevilerin kanlı postalları yurdumuzu çiğnerken cumhuriyet fikri Atatürk'ün gönlünde milli sır gibi saklanıyordu. Milli mücadelenin en müessir özelliği muazzam bir fikir kudretine dayanmasıdır. Heyecanı olmayan üstelik bir fikir haysiyetinden feyz alamayan bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktu."

"Hedef olmayan, heves olmayan, heyecan olmayan bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildir. Ağır sorunlara teslim olmak yerine onlarla başa çıkma dirayeti gösteren milletimiz ülkesine ve devletine sahip çıkmaktan asla vazgeçmemiştir."

"Zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecektir. Bunu sağlayan güç cumhurla birlikte Cumhur İttifakı'dır. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Türk milleti cumhuriyetle bütünleşmiştir. 29 Ekim 2023 Pazar günü kutlamalar şölen ortamında yapılmıştır. İl ve ilçelerimizde düzenlenen fener alayları milli mücadelemizin sönmeyecek meşalesi gibi parlamıştır. Vatanımızın her yöresi bayraklarla donatılmıştır."

"Havada uçan jetlerimiz, kahraman askerlerimiz, İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku vermiştir. Ebediyen yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

"Türkiye Cumhuriyeti, sözde medeni ülkelerin merhameti ile kurulmadı"

"Türkiye Cumhuriyeti sözde medeni ülkelerin merhameti ile kurulmadı. Bağımsızlığını lütuf sonucu elde etmedi. Sömürü çarkına sıkışıp kalmadı. Dönemin küresel güçlerin yazdığı rolü reddederek sivrildi. Vatanın bağımsızlığı ve milletin hürriyeti uğruna ölümü göze alan kahramanlarının zafer tacı Türkiye Cumhuriyeti'dir."

"Türk milleti Allah'ın izni ile yeni yüzyıla da mührünü vuracaktır. Bugün devlet ve milletçe meselelerin çözülmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Türk milletinin eseri olan Cumhuriyet, bağımsızlık heyecanı duyan mazlum milletlere de esin kaynağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş temelini milli değerler üzerine inşa atmıştır."

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet ifadelerine tepki

"Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde muhalefette aynı anda benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitildi. Demokrasiden bihaber olanlar söz oyunları ile esasen cumhuriyete yönelik hazımsızlıklarını bir kor halinde kafalarının içinde yer etmiştir. Bu zevata kulak verirseniz buram buram sahte cumhuriyet sevgisi duyulacak. Kılıçdaroğlu gene görevimiz cumhuriyeti taçlandırmaktır demiş. Hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Atatürk'ün sözünü Kılıçdaroğlu hiç duymadı mı?"

"Cumhuriyeti kurduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir yanlışı vardır. Cumhuriyeti yıkmak için zilletin Atatürk'ün eserlerinden ders almadıkları saklanamaz boyuta."

"Bu hain gruba uzun süre katlandık"

"İYİ Parti başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiştir. Siyaset ve fikir yoksunu olduğunu gözler önüne sermiştir. Kriz, kimlik kaybına uğramış partilerdedir. Kongresinde arkadaşlarına kahrolun diyenin Müslüman ülkelere aynı üslupla yaklaşması utanç vericidir. Canını cebine koyar Gazze'ye gidersin sözlerine şaşırmamak elde değil. Bizde cebe koyulacak cüzdan gibi can değil gerektiğinde feda edilecek can vardır. Bu sözleri yakayı ele veren kötü alışkanlıkların itirafıdır."

"HEDEP eş başkanları "Cumhuriyeti demokratikleştirmek tarihsel görevimizdir" demiştir. Demokratik cumhuriyet İmralı canisinin tezi ve teklifidir. Yok etmek istiyoruz diyemeyip demokratik cumhuriyet diyorlar. Milletimizin bilgeliğini hafife alıyorlar. İlk yüzyılımızda bölücülükten çok çektik. Bu hain grubuna çok katlandık. Yeni yüzyıl bölücülüğü yok etme yüzyılıdır. Terörle mücadele meşru güçlerimizin tüm imkanları ile yürütülecektir. Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır, Başarı ise kesinlikle alınacak. Bölge halkı ile terör ayrımı yapılacaktır."

"Akıllarını alırım onların"

"Karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaklardır. Gereken tüm siyasi ve tedbirler tereddütsüz alınmalıdır. Türkiye'nin güvenliği üçüncü tarafların inisiyatifine bırakılmayacaktır. Her kademedeki teröristler için çıkış yolu bellidir."

"Terör eylemlerine son vermek, silahları ile dağdan inip teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olup cezalarını çekmektir."

"Bunlara riayet etmezlerse tepelerine bomba yağacaktır. Türkiye terör sevicilerinin propaganda yeri değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların karşılarında bulacağı kudret Türk milleti ve onun sevdalısı MHP'dir. Akıllarını başlarına alsınlar, akıllarını alırım onların. MHP'nin her mensubu doğruya doğru diyecek tutarlılıktadır. Azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez. Gerçekleri anlatmaya başlarsak Meclis'te değil, Ankara'da değil, Diyarbakır'da dahi gezemezler."

"Küresel adalet bir gün hükmünü verecektir"

"İsrail'in soykırımında 25. gündeyiz. İsrail ve Netanyahu savaş suçlusudur. Küresel adalet bir gün hükmünü verecektir. Saldırılarda can veren Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumartesi günü toplanan kalabalık İsrail saldırılarını lanetlemiştir."

"Cumhurbaşkanımızın tarihi mesajları Türk milletinin mesajlarıdır. Türk milleti zalimin karşısında mazlumun yanındadır. Netanyahu ateşle oynamaktadır. 120 ülke İsrail saldırılarına karşı çıkmıştır. Ateşkes kaçınılmaz bir hedef olmalıdır. 28 Ekim'deki gösterilerin Cumhuriyet kutlamalarını örtbas etmek için yapıldığı soysuz bir iftiradır."

"Atatürk, CHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. CHP'nin yüz yıllık bir tarihi olduğu da bilinen husustur. 29 resepsiyonunu akıllarına getirdikleri kadar kongrelerini yüzüncü yılda yapmaktan neden kaçtılar."

"Bu insafsız azınlığın millet nezdinde itibarı yoktur. Görkemli kutlamalar görüşümüzü teyit etmiştir."