Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İki bölgede şiddetli sağanak

Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık batıda 2-4 derece artıyor

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4 kente "turuncu", 9 ile "sarı" alarm!

Meteoroloji hava tahmin haritasında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "turuncu"; Ordu, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan içinse "sarı" alarm verildi.