Meteoroloji uyardı: 6 bölgede kar ve sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege hariç, 6 bölgemizde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur; Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar tahmin ediliyor. Meteoroloji risk haritasında 10 kentimiz için "sarı" ve "turuncu" uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

10 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji risk haritasında ise Şırnak ve Hakkari için "turuncu", Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Van ve Batman için "sarı" alarm uyarısında bulunularak; sel, taşkın ve çığa karşı tedbir uyarısında bulunuldu.