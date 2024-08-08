Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'nin dış talep görünümü bir önceki rapor dönemine göre yatay seyretti. Küresel manşet ve çekirden enflayondaki düşüşün devam ettiği görülüyor.

Faiz indirimi vurgusu

Gelişmiş ülkelerin genelinde daha hızlı faiz indirimi fiyatlanıyor. Ilımlı büyüme ve enflasyon görünümünü merkez bankalarının parasal sıkılığı azaltacağına işaret ediyor.

Net ihracat 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana yıllık büyümeye ilk kez pozitif katkı verdi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepteki normalleşmeye işaret ediyor.

"İç talepteki normalleşme devam ediyor"

İç talepteki normalleşme devam ediyor. Gıda, giyim gibi zorunlu harcamalar yatay seyrediyor. Sanayi üretimi ikinci çeyrekte düştü. Üretimdeki azalış daha ılımlı oldu. Kapasite kullanımı ve PMI verileri sanayide ivme kaybını teyit ediyor. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bu dengelenmenin etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Bir önceki Rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Yurt içi talebin ikinci çeyrekte, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını değerlendiriyoruz. Tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 61,8 ile önceki Enflasyon Raporunda öngördüğümüz tahmin aralığının içinde gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama, öngörülerimizle uyumlu seyretti. Temmuz ayında tüketici enflasyonu para politikasının görece etki alanı dışında olan geçici etkiler nedeniyle arttı.

"Kira yıllık enflasyonu halen yüksek seyir ile dikkat çekiyor"

Hizmet enflasyonu son dönemde yavaşlıyor olsa da bu gruptaki fiyat artışlarının, temel mallara kıyasla güçlü olduğunu görüyoruz. Kira yıllık enflasyonu halen yüksek seyir ile dikkat çekiyor. Öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. Göstergeler, önümüzdeki dönemde yıllık kira enflasyonunun azalacağına işaret ediyor.

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz, mevduat faizlerinin, Türk Lirası'na geçişi sürdürecek ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak.

Kur beklentilerinde iyileşme

Enflasyon ve kur beklentilerinde önemli bir iyileşme yaşandı. Son dönemdeki kredi büyüme gelişmeleri finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini destekleyecek düzeyde olduğunu teyit ediyor.

Mart ayında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası'na güvenini artırdı ve rezervlere olumlu yansıdı. 31 Temmuz itibarıyla TCMB taraflı swap bakiyesini sıfıra indirdik.

Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün korunacağı bir görünüm esas alınmıştır.

Enflasyon beklentilerinde değişiklik yok

2024, 2025 ve 2026 yılsonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun, 2024 yılsonunda yüzde 38’e gerileyeceğini öngörüyoruz.

2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.