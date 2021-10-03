AjansHaber.com.tr Spor Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiği açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını dün ayırmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe galibiyeti sonrasında küstah mesaj
'kadın sporcular için bikini şartını kaldırın'
'Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu
Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası
Trabzonspor maç fazlasıyla lider
A Milli Futbol Takım'ın mesaisi başlıyor