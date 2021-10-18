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Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Mardin'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silah ticareti yapmak" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçları kapsamında, Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ve 132 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

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