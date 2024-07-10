Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-10
Saat:12:54:31 TSİ
Enlem:38.25806 N
Boylam:38.12083 E
Derinlik:14.27 km
Detay:https://t.co/0ZoeFmHgcA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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