Maç esnasında sahaya yıldırım düştü! İki futbolcu hayatını kaybetti
Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu yaşamını yitirdi.
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.
The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.
Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi.
Yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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