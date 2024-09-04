Kremlin: Türkiye, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı!

Türkiye, uluslararası alanda yeni yol arayışlarını sürdürüyor.

Rusya'da Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için başvurduğuna dair iddialara yanıt verdi.

Uşakov, "Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa).

BRICS nedir?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, ekonomik bir iş birliği organizasyonudur.

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir.

2009’dan beri BRICS ülkeleri yıllık olarak resmi zirvelerde temaslarını sürdürmektedirler. Bu zirvelerden 9. BRICS Ülkeleri Zirvesi Eylül 2017’de Çin’in ev sahipliğiyle Xiamen şehrinde yapıldı. Bir sonraki zirve ise Temmuz 2018’de Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapıldı.