Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü!

7 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede ekipler ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Tina, 74 gün sonra köpek eve döndü

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

Vatandaşlar tarafından bulundu

Tina'nın, Armutlu Mahallesi’nin üst kısmında yer alan ve villaların bulunduğu ormanda, vatandaşlar tarafından bulunduğu ve Berzeg’in o bölgede oturan aile dostuna Haber verildiği öğrenildi.

Korhan Berzeg'i bulana 1 milyon TL ödül

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran eşi Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız." dedi.