Konya'da "MERCEK-20" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Konya'da düzenlenen operasyona ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "MERCEK-20" operasyonunda 225 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda; Yasa Dışı Silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."