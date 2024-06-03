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Konya'da "MERCEK-20" operasyonu!

Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Konya'da düzenlenen operasyona ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "MERCEK-20" operasyonunda 225 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda; Yasa Dışı Silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."

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