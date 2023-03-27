Kınık: “Bana sorsalardı, göndermeyin derdim”

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı.

Kınık, komisyon üyelerine yaptığı sunuma; “Daha dirençli toplum ve şehirler inşa edilmesi temennisiyle arzımıza geçiyoruz” sözleri ile başladı. Kınık komisyon üyelerine beş dakikalık bir video izletti. Konuşmasında, Kızılay’ın tarihinden kesitler aktaran Kınık; kurumun 6 milyon bağışçısı olduğunu, kurumun 22 personelinin de depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Kınık, deprem bölgesine gönderdikleri çadırlarla ilgili de bilgi verdi. Kınık şunları söyledi:

“Barınma hizmetlerinden AFAD sorumlu ve biz de AFAD’a destek noktasında sorumluyuz. Kendi bünyemizdeki yaklaşık 50 bin stoğumuzdaki çadır ile beraber 93 bin 551 çadır, hareket paydaşlarımızla ve Erbil, Romanya, Bulgaristan gibi bize ait olan stoklarımızdaki bütün çadırlarımızı bölgeye seferber ettik. Bununla beraber 6 Şubat’tan bu yana fabrikalarımız sadece AFAD için çadır üretmekte ve 36 bin 720 adet çadırı da düne kadar üretip sahaya 130 bin 271 adet çadırı, 474 bin 249 battaniyeyi, 51 bin ısıtıcıyı ve yaklaşık 10 bin yatağı sevk ettik”

Çadır fabrikamız günlük 1200 adet afet çadırı üretme kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Son 2 yılda 51 bin 480 adet çadırı AFAD’a teslim ettik. Malatya’da faaliyet gösteren ve depremden 3 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi olarak açmış olduğu, Kızılay Sistem Yapı Konteyner Fabrikamızda da günlük 50 konteyner üretimle şimdiye kadar 800 konteyneri depremzede vatandaşlarımıza sunduk.”

Kınık, Kızılay’a yapılan yaklaşık 6 milyar lira ayni ve nakdi bağışın 5 milyar lirasını kullandıklarını da söyledi.

Kınık, Kızılay’ın ‘Yaraları Birlikte Saralım’ kampanyasında 3 milyar 194 milyon 995 bin lira, AFAD ile açılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında ise 919 milyon 482 bin lira bağış toplandığını bildirdi. Kınık, “Türkiye Tek Yürek kampanyasında bize taahhüt edilen yaklaşık 919 milyon lira bağışın 565 milyon lirası hesaplarımıza geçirildi” dedi.

Nasıl bilgim yok dersiniz?

Kınık’ın sunumun ardından komisyon üyeleri de söz alarak görüşlerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Kızılay’ın AHBAP’a sattığı çadırları hatırlatarak, şunları söyledi:

“Siz nasıl olur da Kızılay Başkanı olarak ‘Bilgim yok’ diyebilirsiniz. Nasıl kamuoyunu yanıltırsınız? Vermiş olduğunuz bir kararın arkasında nasıl duramazsınız? Yani buna şahitlik edilmeyeceğini mi düşündünüz? O hengame içinde bizlerin sizden çok daha erken Hatay’a gittiğini bilmiyor musunuz?

Bizim 3 katı maaşla çalışıyorsunuz

Şu kadar çadır üretiyor diyorsunuz, bize gelen bilgilerde sizin çadır üretimini taşere ettiğiniz görünüyor. Kızılay giderek holdingleşmiş, ticari şirkete dönüşmüş. Kamuya yansıdığı biçimi ile burada görev yapan milletvekillerinin 2-3 katı maaşla çalışan pozisyondasınız.”

Niye istifa etmiyorsunuz?

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Kınık’a “Neden istifa etmiyorsunuz, çadır, kan gıda maddesi satmak nedir?” diye sordu. Şevkin, “50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği böyle bir ortamda sınıfta kalan Kızılay’ın başkanı olarak bir de milletvekili adayı olacağınız konuşuyor. Hangi başarınızdan dolayı milletin karşısına çıkıp…” diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, 50 binden fazla insanın öldüğü yerde yurttaşların halen yaralarının sarılmadığını ifade etti. İpekyüz, Kınık’a; “Deprem boyunca bizim komisyonumuzun soracağı soru şu olması lazım. 50 binde fazla ölüm var, donarak ölüm var, 2 milyondan fazla terk edilmiş insan var. Kim istifa etti? Kızılay bu kadar tartışılan kurumken istifa eden var mı?” sorusunu yöneltti.

Kınık, bu soruya karşılık, “Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulunun istifası durumunda idari anlamda işlemler durur. Sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür” ifadelerini kullandı.

İpekyüz, Kızılay’ın konteyner üretim şirketinin günlük üretimine dikkat çekerek, “Şurada ne diyorsunuz? Günlük 50 üretiliyor. Kaç üretim yapmış 769. Toplam 12 gün çalışmış. Diyor ki 3 ay önceden başlamışız. Bunu siz bize dağıttınız, günlük 50 tane üretimi olan ve 3 ay önce üretime başlayan bir yer, biz depremin 50’inci gününe gelmişiz, şimdi diyorsunuz ki 769 tane üretmişiz. Bizi çocuk mu sanıyorsunuz?” diye konuştu.