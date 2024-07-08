İki sigara grubuna daha zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÖTV artışının ardından iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

3 Temmuz'da kesinleşen ÖTV zammı sonrası, sigara üreticileri art arda zam haberlerini açıklamaya başladı.

Philip Morris, JTI ve American Tobacco'dan sonra şimdi de BAT ve TT gruplarından zam haberleri geldi.

Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zamlı sigara fiyatları…

BAT grubu sigaralarda en ucuz sigara 61 lira olurken, en pahalı sigara 79 lira oldu.

TT grubu sigaralarda en ucuz sigara 57 lira olurken, en pahalı sigara 68 lira oldu.