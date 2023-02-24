Katar Kızılayı deprem bölgelerinin imarına yardım edecek!

Katar Kızılayı Uluslararası Yardım ve Kalkınma Departmanı Müdürü Muhammed Salah, Katar Kalkınma Fonu ve diğer derneklerin ortaklığı aracılığıyla Türkiye'deki deprem bölgelerinin yeniden imarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Katarlı yetkili, hayat normale dönene kadar Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin etkilerinin hafifletilmesi için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Depremlerin geride bıraktığı yıkımın bir an önce onarılmasının önemine dikkati çeken Salah, "Katar Kalkınma Fonu ve diğer derneklerle ortaklığımız aracılığıyla, durum sakinleştikten sonra deprem bölgelerinin yeniden imarında rol almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Salah, sözlerine şöyle devam etti:

"İster Suriye'nin kuzeyinde ister Türkiye'de olsun, durum istikrara kavuştuktan sonra yeniden yapılanma temel meseledir. Tüm ortaklarımızla felaketin boyutunun ölçeğini azaltmak için gerçek bir katkı sağlama konusunda çaba göstereceğiz."

Salah, "Acil yardım olarak 1 milyon doları onayladık ve 20 milyon dolar toplamak için bir kampanya başlattık ve bunu da sağladık. Yardımlara devam edeceğiz çünkü ihtiyaç çok büyük." diye konuştu.