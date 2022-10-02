Karadeniz gazında "dev" adım! O gemi Türkiye'de!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının transferi için gereken kordon bağ hattını ve dev yapıları inşa edecek Arctic gemisinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek Arctic gemisi Türkiye'de..."