Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta yürekleri ağızlara getiren 5. büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 5 olarak ölçülürken, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok. Sahadan gelen olumsuz bir haber yok. Arkadaşlarımızın da saha taraması devam ediyor" dedi.