AK Parti'de değişim kapıda!

AK Parti'de yerel seçimin muhasebesi derinlemesine tutulmaya devam ediliyor.

Kaybedilen belediyelerde, başarısızlığın nedeni derinlemesine analiz ediliyor. Başarısızlığın teşkilat yönetimindeki zaaflardan mı yoksa aday seçimindeki hatalardan mı kaynaklandığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Büyükşehirlerde il yönetimleri değişiyor

AK Parti kulislerinden alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, illerinde başarısız olan genel merkez yöneticilerinde ve TBMM grup yönetiminde de çeşitli değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen son MYK'da özellikle büyükşehirlerdeki il ve ilçe başkanlarının büyük çoğunluğunun değiştirilmesine karar verildi.

Kabinede 5 isim dışında kimsenin yeri garanti değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede de bazı rötuşlar yapabileceği AK Parti kulislerinde konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dışındaki diğer kabine üyelerinde değişiklik yapılabileceği konuşuluyor.