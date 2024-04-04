Akşener yeniden aday olacak mı? İYİ Partili vekil açıkladı!

Yerel seçimlerde aldığı yüzde 3,77'lik oy oranıyla beşinci parti konumuna gerileyen İYİ Parti'de Meral Akşener'in liderliği tartışılıyor.

Partiden yükselen olumsuz seslerin ardından olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kongrede yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, konuya son noktayı koydu. Poyraz, Akşener'in İYİ Parti'yi kongreye götürmeye mecbur olduğunu belirterek, "Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Poyraz, "Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor." ifadesiyle Akşener'in istese de yeterli imzayı toplayamayacağı imasında bulundu.