İstiklal Caddesi'nde patlama! 6 ölü, 81 yaralı!

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle yaralanan bazı kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bazı yaralıların getirildiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan yaralı yakınları da bilgi almak için hastaneye geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçesi, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldiğini, olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini, can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Türk Kızılayın Twitter hesabından da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." paylaşımı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, patlamayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olunmasını, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.

İmamoğlu daha sonra, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça, soruşturmada 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirdi.

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlama olayıyla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.

Yayın Yasağı getirildi

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadelerine yer verildi.

Patlama anına ilişkin görüntüler ve sonrasında oluşan panik anları kameralara böyle yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen #patlama anına ilişkin görüntüler ve sonrasında oluşan panik anları kameralara böyle yansıdı ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/nq555ig95n — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 13, 2022



