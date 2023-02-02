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İstanbul'da sahte alkol operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında üretilen etil alkolün farklı şehirlerde sahte alkol üretimi yapan kişilere 5 litrelik bidonlarla kargo aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.

Çalışmaların sonucunda Ataşehir ve Pendik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 305 litre alkollü sıvı, 28 şişe alkol aroması, 112 boş bidon, 400 bidon kapağı ve 34 etiket ele geçirildi, alkollerin nakliyesinde kullanılan araca el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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