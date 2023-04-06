İran ile Suudi Arabistan arasında mutabakat zaptı imzalandı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiler.

Görüşme, iki ülke dışişleri bakanları arasında 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk görüşme oldu.

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.