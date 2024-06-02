AjansHaber.com.tr Gündem Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Turgut Altınok'un kızı ile Efe Bezci evleniyor
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Çorum'da karısını öldüren polise 24 yıl hapis!
Trump, ABD'nin hüküm giyen ilk eski başkanı oldu!
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
Türkiye Hayat Emeklilik'ten indirim kampanyası!
Emeklilere otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak