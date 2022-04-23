AjansHaber.com.tr Dünya Polisten bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale

İngiltere'de polis bölücü terör örgütü yandaşlarına müdahale etti

Terör örgütü PKK yandaşlarının İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlediği gösteride en az 3 kişi gözaltına alındı.

BBC önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Parlamento Meydanı’na yürüdü.

Polis, terör örgütünü simgeleyen paçavraları taşıyan gruba Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre kala müdahalede bulundu.

Kısa süreli arbede yaşanan müdahale sırasında en az 3 PKK yandaşı gözaltına alındı.

Polis, terör örgütünü simgeleyen bazı paçavralara el koydu. Bunun üzerine grup diğer paçavraları gizlemek zorunda kaldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Paraşütü açılmayan Yunan komandosu asılı kaldı
Ukrayna; "Rusya 21 bin 200 askerini kaybetti"
İspanya hükumetinin geleceğini tehdit ediyor
Hollanda'daki Rus Bankası iflas kararını duyurdu
Ukrayna'ya ağır silah teslimine hazırlanıyor
Putin ile konuşmazsak Türkiye veya Çin konuşur
Erken seçim çağrısını yineledi